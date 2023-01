Policiais Militares passarão a usar câmeras no fardamento em fiscalizações de trânsito

O Governo do Piauí autorizou a aquisição de câmeras pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-PI) para serem usadas no fardamento dos policiais militares durante as operações ostensivas. O documento foi assinado pelo governador Rafael Fonteles. A medida deve ser tomada para intensificar as fiscalizações de trânsito nos centros urbanos e em rodovias estaduais com o objetivo de preservar vidas e dar mais segurança para a sociedade.

“Inicialmente, o equipamento será destinado aos profissionais que atuam nas ações de trânsito, visando garantir uma abordagem tranquila, sem abuso de nenhuma das partes, protegendo o cidadão e o Estado”, explicou o governador.

Reforço no policiamento

A pauta foi discutida em reunião do governador Rafael Fonteles e gestores de órgãos ligados ao trânsito e segurança, a fim de traçar o planejamento das ações que serão realizadas de forma integrada ao longo da gestão.

Participaram da reunião o secretário de Estado da Segurança, Chico Lucas, gestores e representantes da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

“Temos a convicção de que as políticas públicas de fiscalização intensiva do trânsito têm consequências muito boas para a sociedade no que diz respeito à segurança pública, mas principalmente na prevenção de acidentes e salvando vidas. É algo que nós queremos fazer com muito planejamento, baseado em dados. Sempre comunicando bem a população da importância disso. Essas fiscalizações vão salvar vidas, evitar que pessoas fiquem com sequelas de acidente de trânsito, inibir o roubo de veículos, impedir o tráfico de drogas e garantir mais sensação de segurança”, complementou Rafael Fonteles.

A diretora-geral do Detran, Luana Barradas, reforçou a colaboração do órgão por meio da Gerência de Fiscalização e da Escola Piauiense de Trânsito. “Estaremos educando os condutores para que tenhamos a redução dos acidentes de trânsito”, disse a gestora. E o superintendente da Strans e sobrinho de Dr. Pessoa, Bruno Pessoa, destacou que a integração deve trazer resultado importantes.

“Ficamos felizes com a iniciativa do governador e com o convite para integrar, junto às outras instituições, a segurança viária para interagir e integrar as instituições em favor da vida, realizando blitzen e garantindo a prevenção para que possamos diminuir a quantidade de acidentes no trânsito e, consequentemente, a quantidade de mutilados e sequelados”, afirmou o gestor.

