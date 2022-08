Policiais realizam parto dentro de veículo na BR-343, em Teresina

Policiais rodoviários federais viveram uma situação inusitada na madrugada desta quinta-feira (18). Eles realizaram um parto na BR 343, em Teresina. De acordo com a PRF, os agentes estavam na Unidade Operacional, quando um veículo parou em frente ao posto por volta 1h40 da manhã.

Duas mulheres desembarcaram do automóvel e informaram aos policiais que a irmã delas estaria em trabalho de parto no interior veículo. De imediato, os policiais se deslocaram até o carro, onde a mulher se encontrava com fortes contrações. A equipe realizou o primeiro atendimento até a chegada do bebê, 20 minutos depois.

(Foto: Divulgação / PRF)

Os policiais fizeram o parto, limparam a criança e entregaram nos braços da mãe. O sexo do bebê foi descoberto na hora: uma menina. Posteriormente, o SAMU chegou para o atendimento médico adequado e encaminhou a genitora e a criança à maternidade.

Com informações da PRF