Policial civil baleado durante assalto no Mocambinho morre em hospital de Teresina

O policial civil José Valdeck Melo, 63, morreu em um hospital particular de Teresina, onde estava internado há 17 dias. Ele foi baleado durante um assalto no bairro Mocambinho, na Zona Norte, no dia 07 de maio.

José Valdeck era agente do 12º Distrito Policial de Teresina. O velório do policial está acontecendo em uma funerária na Avenida Miguel Rosa.

Foto: Reprodução/Facebook

Crime

O policial foi baleado no dia 07 de maio em frente a um depósito de bebidas no bairro Mocambinho, na Zona Norte. Na ação, os criminosos subtraíram a arma dele.

Em seguida, a PM foi acionada e isolou a área. O policial foi socorrido e encaminhado ao HUT, onde posteriormente foi transferido para um hospital particular.

