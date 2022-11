Policial civil que estava desaparecido é achado morto no estacionamento do IML de Teresina

O policial civil Rômulo Lima Santiago foi encontrado morto dentro de seu carro na tarde deste sábado (12). O veículo estava no estacionamento do Instituto Médico Legal (IML) de Teresina. O policial, que é lotado no Maranhão, estava desaparecido desde a última quinta-feira (10).

Um dos funcionários do IML notou que estava saindo um líquido de um veículo modelo Classic, cor preta. Ele contou que acha ser óleo e foi até o carro para checar, foi quando sentiu o mau cheiro e viu o corpo dentro do veículo. Os policiais checaram a placa e confirmaram se tratar do carro de Rômulo.



(Foto: Arquivo pessoal)

A área foi isolada até a chegada da perícia. Segundo informações, Rômulo teria desferido um tiro no peito, que transfixou e atingiu a porta do motorista. A família foi chamada e reconheceu o policial civil.



Rômulo Lima Santiago era casado e tinha um filho de seis anos. O policial civil era lotado na delegacia de Vitorino Freire, mas estava afastado de suas atividades por recomendação médica.



