Policial Civil reage a assalto e mata suspeito no Residencial Wall Ferraz

Um policial civil que não teve o nome revelado reagiu a uma tentativa de assalto no bairro Wall Ferraz , região do Torquato Neto, e matou o suspeito na manhã desta quinta-feira (02). Agente do Departamento de Homicídios, ele estava indo para o trabalho quando a corrente de sua motocicleta caiu e ele parou para consertar. Foi o momento em que o suspeito se aproximou, anunciou o assalto e recolheu os pertences do policial, ameaçando sua vida.





De acordo com subtenente Nonato, do 17º BPM, o policial entregou a mochila para o suspeito, mas o rapaz disse que era pouco e tentou fazer uma revista no agente atrás de mais pertences. Foi neste momento em que o policial se afastou e sacou a arma, disparando pelo menos quatro vezes e matando o assaltante. A perícia ainda não informou quantos tiros acertaram o assaltante.

“Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou subir na moto para fugir, mas acabou caindo com o veículo. O próprio policial civil foi que chamou a perícia e o IML. Ele já se identificou e prestou os esclarecimentos necessários. Sobre o suspeito, ele já tem passagens anteriores e foi inclusive reconhecido por outras vítimas de assalto aqui no local”, explicou o subtenente.



Com o suspeito, foi apreendida uma mochila e uma faca que ele levava na cintura para ameaçar as vítimas. A polícia acredita que na mochila, que ainda será periciada, devam estar os celulares já roubados por ele nesta manhã. As vítimas que estiveram no local do fato e reconheceram o suspeito informaram à PM que haviam sido roubadas por ele nas redondezas do Torquato Neto já no dia de hoje.

O caso será conduzido a partir de agora pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

