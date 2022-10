Policial militar é assassinado durante assalto na Avenida dos Ipês em Teresina

Um sargento da Polícia Militar do Piauí foi assassinado com um tiro na madrugada desta quarta-feira (26) na zona Sudeste de Teresina. Ele foi identificado como sendo André Maia e trafegava em uma motocicleta pela Avenida dos Ipês quando foi surpreendido pelos disparos. A Polícia Civil foi acionada para colher as primeiras informações, mas ainda não se sabe a dinâmica do homicídio, autoria ou motivações.





Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

Policiais do 8º BPM estiveram no local para isolar a área. Conforme o relatório da ocorrência, próximo ao corpo do sargento André Maia foram encontrados sua motocicleta e o carregador que seria da arma do PM. A pistola que ele usava em serviço não foi localizada e a polícia trabalha com a hipótese de que os suspeitos tenham roubado a arma, o que caracterizaria crime de latrocínio.

Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e constatou que o disparo que tirou a vida do sargento André Maia o atingiu na cabeça. Ele teve morte instantânea. Os agentes colheram as primeiras informações e um inquérito será instaurado.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública lamentou o falecimento do sargento André Maia. Na pessoa do secretário Rubens Pereira, o Estado se solidarizou com a família e reiterou que a Polícia Civil iniciou o trabalho de investigação para elucidar o crime.

Veja a nota:

A Secretaria Estadual de Segurança Pública lamenta profundamente o falecimento do 3° Sargento da Polícia Militar do Piauí, André Freitas Maia, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 26, em Teresina. Reiteramos que equipes da Polícia Civil iniciaram o trabalho de investigação para que o crime seja elucidado dentro dos rigores da lei. Neste momento de tristeza e dor nos solidarizamos aos familiares e amigos. Teresina, 26 de outubro de 2022. Cel. Rubens Pereira Secretário de Estado da Segurança Pública

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no