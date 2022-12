Policial morre ao sofrer infarto dentro de viatura em Luís Correia

O 2º sargento da Polícia Militar do Piauí identificado como Luís Oliveira da Penha, lotado no Batalhão Rodoviário Estadual (BPRE), faleceu na noite dessa sexta-feira (30/12) dentro de uma viatura no município de Luís Correia, no Norte do Piauí. O policial estava de serviço quando sofreu um infarto por volta das 22h30min.

A Polícia Militar informou através de nota que o sargento estava no litoral do Piauí como reforço na corporação para as festas de fim de ano. O comando-geral lamentou o falecimento do policial e lembrou que ele estava há 36 anos na PMPI.

Foto: Arquivo pessoal

“O 2° Sargento Penha ingressou na Corporação no ano de 1986, estava na ativa, de serviço no litoral piauiense e prestou relevantes serviços à sociedade piauiense e à Polícia Militar. Atualmente estava lotado no Batalhão Rodoviário Estadual – BPRE”, disse a nota.

“O Comando-Geral e toda a Corporação estendem condolências à família e aos amigos enlutados, ao tempo em que espera que encontrem conforto diante de tamanha perda”, completa a nota.

