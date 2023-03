Policiamento ostensivo é reforçado com alunos do Curso de Formação de Soldados

A Polícia Militar do Estado do Piauí, por meio do Centro de Educação Profissional (CEP), reforçou o policiamento ostensivo em diversos pontos de Teresina durante os fins de semana, com o estágio operacional dos alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSD). A proposta do Comando-Geral da PM, iniciada durante o Corso 2023 e no período de Carnaval, teve continuidade.

Foto: Divulgação/PM

De acordo com o major Canuto, coordenador adjunto de formação profissional do CEP, a iniciativa possibilita ao aluno colocar a teoria em prática nas ruas. Além disso, todas as ações ostensivas, realizadas a partir de sexta-feira até o domingo, são supervisionadas por oficiais e praças já graduados. O efetivo de serviço colocado nas ruas é de em média 250 alunos em formação.

“Consideramos muito importante essa participação dos alunos do Curso de Formação de Soldados no estágio operacional aqui na capital. Isso possibilita ao policial militar que está em formação ainda, que não concluiu os seus estudos, a colocar os conhecimentos em prática. Todas essas ações são supervisionadas por oficiais e graduados que estão à frente, eles nunca ficam só, mas é muito importante para que eles já tenham contato com a futura missão do policiamento ostensivo”, destaca o coordenador.

Foto: Divulgação/PM



Segundo o major Canuto, os alunos ficam disponíveis para a atuação nas ruas, nos dias de sexta, sábado e domingo, para o estágio operacional, após terem tido acesso às disciplinas de abordagens técnicas e tiro policial defensivo, fundamentais para que eles possam atuar nas ruas em diversas áreas de Teresina,. O militar ressalta que eles não têm acesso inicialmente a armas letais, portam apenas cassetetes.

O estágio profissional faz parte da carga horária do Curso de Formação. Para o aluno A. Rodrigues, do 10° Pelotão, essa experiência inicial comunitária é de fundamental importância na vivência do curso e na aprendizagem das disciplinas práticas, além de passar segurança para a sociedade com mais profissionais nas ruas.

“O estágio de rua tem importância fundamental em nossa formação como alunos nessa caminhada para policiais militares do Piauí. Em primeiro lugar, porque é uma vivência prática do que nós vamos atuar, inicialmente como polícia comunitária, saber como é o trabalho, a abordagem de rua e também para que a população possa ver o aumento no efetivo no trabalho ostensivo da polícia militar e para que você possa vivenciar tudo o que o curso proporciona. Aqui no quartel temos a vivência teórica, temos o aprendizado no qual ele tem que ser aplicado na rua e servir diretamente para a sociedade, alcançando todos os setores”, destaca um aluno.

Foto: Divulgação/PM



Durante este fim de semana, os alunos estiveram divididos pelas mais diversas zonas da cidade, seja em paradas de ônibus, mercados públicos e praças. De acordo com a estudante Pinho, do 5° pelotão, os mais de 500 alunos que compõem o efetivo do Curso de Formação de Soldados vêem no estágio operacional a oportunidade de desenvolvimento de aptidão policial.

“Os mais de 500 alunos que constituem o efetivo do CFSD da PMPI veem no estágio a oportunidade de executar a técnica policial, ou seja, um conjunto de saberes teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso, o que é uma excelente oportunidade de desenvolver nossa aptidão policial. Quando presentes, representamos a salvaguarda da sociedade, esse é nosso papel desde já”, finaliza o aluno.

