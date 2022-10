Populares encontram corpo às margens de avenida na zona Norte de Teresina

Populares localizaram o corpo de um homem caído às margens da Avenida Josué de Moura Santos, na zona Norte de Teresina, próximo à subestação da Equatorial Piauí. A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h30 da manhã deste domingo (16) e esteve no local para colher as primeiras informações e isolar a área.



De acordo com o capitão Clemente, do 9º BPM, que atende à zona Norte de Teresina, a vítima se trata de um homem. “Deve ter mais ou menos uns 30 anos, mas não temos a identificação de quem é porque a princípio não há nenhum documento com ele e quem tem que fazer esse trabalho é a Polícia Civil. Nós isolamos o local e acionamos a perícia como é de praxe. A vítima usava um calção preto e estava sem camisa”, relatou o PM.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Ainda segundo a polícia, há marcas de perfuração por tiros na região da cabeça da vítima. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para fazer a perícia juntamente com o IML, que fez a remoção do corpo. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

Homem foi assassinado no Horto

Além do corpo que foi localizado na Avenida Josué de Moura Santos, a Polícia Militar registrou um outro crime violento em Teresina. Este caso se deu na zona Leste,, no bairro Horto Florestal, onde um homem foi assassinado a facadas e um outro ficou ferido durante uma briga. O acusado do crime foi preso em flagrante.

