Populares encontram corpo de homem decapitado na Estrada da Alegria

A Polícia Militar foi chamada a atender uma ocorrência de homicídio nas primeiras horas da manhã deste domingo (15) na zona Sul de Teresina. Populares encontraram o corpo de um homem decapitado às margens de uma rua vicinal que dá acesso à Estrada da Alegria. A guarnição foi acionada através do COPOM e ao chegar ao local constatou a veracidade do fato.





Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com o sargento Santos, do 6º BPM, a morte parece ter sido recente uma vez que o corpo tinha sinais de putrefação, mas não em estado avançado. "Nossa equipe isolou a área e acionamos a perícia da Polícia Civil. Não sabemos ainda dizer a dinâmica do ocorrido nem quem é a vítima. As motivações e autoria também ainda são desconhecidas", relatou o sargento.

A vítima trajava uma calça jeans azul claro.

Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e o caso seguirá sob investigação. O corpo foi removido pelo IML.

