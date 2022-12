Presidente da Câmara Municipal de Caxias morre em acidente de carro na BR-316

Um grave acidente ocorrido por volta das 6h da manhã desta quarta-feira (07) no Km 566 da BR-316 entre Caxias e Teresina deixou duas pessoas mortas. Uma delas é o presidente da Câmara Municipal de Caxias, o vereador Teódulo Damasceno de Aragão (Progressistas). O veículo onde o parlamentar estava acompanhado de um assessor e uma mulher colidiu frontalmente com uma árvore na margem da pista após desviar de um veículo que vinha em sentido oposto.



O vereador Teódulo Aragão morreu em acidente de carro na BR-316- Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou sendo malsucedido na manobra. É o que explica o inspetor Marcos Braz. “O veículo Renault tentou ultrapassar e foi surpreendido com outro veículo vindo no sentido contrário. Na tentativa de desviar desse outro veículo, ocorreu esta colisão com objeto fixo, que no caso é uma árvore. Um acidente gravíssimo que vitimou duas pessoas, sendo uma delas o presidente da Câmara dos Vereadores de Caxias e um assessor da Prefeitura, que vieram a óbito no local”, explicou.

O assessor que também perdeu a vida no acidente foi identificado como sendo Sinésio Aquino, 50 anos. A mulher que também estava no carro não teve o nome informado. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital por uma ambulância do SAMU.



Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal negou a informação que circulou pelas redes de que os ocupantes do carro estavam sem cinto de segurança. Eles foram arremessados do veículo, mas isso aconteceu devido à violência da colisão, segundo o que explicou o inspetor Braz. “É um acidente grave e a PRF está fazendo a perícia para levantar mais informações. Aparentemente essas pessoas que estavam nesse veículo usavam cinto, mas devido ao impacto houve essa fatalidade que vitimou duas pessoas”, finalizou o inspetor.

Em nota publicada na sua página oficial, a mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias externou pesar pelo falecimento de Teódulo Aragão. O Legislativo prestou condolências à família do parlamentar e decretou luto oficial de três dias na sede do órgão.

