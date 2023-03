Presídios do Piauí são alvos de vistorias simultâneas nesse final de semana

Os presídios do Piauí foram alvos de vistorias simultâneas nesse sábado (18). Na ação classificada como preventiva pela Secretaria de Justiça do Estado, policiais penais adentraram nas celas nas unidades prisionais e verificaram a estrutura física, itens pessoais dos detentos e os acessos entres os pavilhões.

A Sejus explicou que a vistoria foi realizada pela Diretoria de Unidade de Administração Penitenciária (DUAP) em todas as unidades penais do Piauí para garantir a manutenção da segurança e ordem no sistema prisional. Policiais penais plantonistas e do Grupo Tático Prisional participaram da ação.

O Diretor de Administração Penitenciária, o Policial Penal Reginaldo Moreira, comentou que a vistoria aconteceu dentro de um planejamento estratégico da Sejus e que tudo transcorreu dentro da normalidade. Ele afirmou que novas etapas deverão ser realizadas para promover a segurança dos presídios.

"Trata-se da execução do planejamento operacional de segurança da Secretaria de Justiça. O Coronel Carlos Augusto, Secretário de Justiça, determinou que a Duap executasse todos os protocolos de segurança para elevar o nível de controle de todas unidades penais do Estado. Essa será a tônica do nosso trabalho, com vistorias diárias, frequentes e contínuas", disse diretor.

