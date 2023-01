Preso homem suspeito de liderar flanelinhas que furtavam carros em Teresina

Um homem identificado como Francisco de Assis Vidal do Nascimento Filho, de 51 anos, foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (04/01) no centro de Teresina suspeito de liderar uma organização criminosa que furtava objetos deixados dentro de carros na região da Praça da Bandeira.

Francisco Vidal, mais conhecido como “Kim”, foi alvo do cumprimento de um mandato de prisão expedido pela Justiça. O homem foi identificado após o 1º Distrito Policial de Teresina iniciar uma investigação, motivada por vários Boletins Ocorrência registrados por vítimas da organização.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

O delegado Sérgio Vilela, titular do 1º DP, afirmou que a investigação apurou que “Kim” liderava um grupo de pelo menos 10 pessoas que atuavam no centro de Teresina. Eles utilizavam um aparelho conhecido como “Chapolim” para evitar que os motoristas conseguissem acionar as travas dos veículos.

Sérgio Vilela disse que logo em seguida os elementos conseguiam ter acesso ao interior dos carros e furtavam joias e aparelhos eletrônicos. A ação policial desta terça-feira prendeu ainda um outro homem identificado como Edvan Francisco de Moraes, de 47 anos, suspeito de comprar os produtos furtado pelos criminosos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no