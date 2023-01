Preso o segundo suspeito de espancar idoso até a morte em Teresina

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu no início da tarde desta segunda-feira (02/01) um jovem identificado como José Willames, suspeito de participação no espancamento que provocou a morte do idoso Miguel Ferreira de Matos na região da Usina Santana, na zona Sudeste de Teresina. Ele e um irmão teriam roubado uma ovelha e espancado a vítima na fuga.

De acordo com o delegado do DHPP, Bruno Ursulino, o suspeito foi entrado em uma residência no Recanto dos Pássaros, na zona Sudeste de Teresina. “Ele se evadiu do local desde os primeiros momentos. Estava em local desconhecido. Nossa equipe conseguiu localizar ele na região do Recanto dos Pássaros. No momento ele não reagiu a prisão e agora está à disposição da Justiça”, disse o delegado.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Um primeiro suspeito já havia sido preso dias após o crime. Ele foi identificado como Jhonata e foi encontrado pela polícia do escritório de um advogado. A polícia concluiu que os irmãos roubaram uma ovelha de um agricultor na véspera do segundo turno das eleições 2022. A vítima perseguiu os suspeitos e entrou em luta corporal com a dupla. O idoso foi espancado e faleceu no Hospital de Urgência de Teresina.

“O inquérito já foi finalizado, relatado e nosso entendimento é que foi de fato foi latrocínio. Os dois são usuários de entorpecentes, mas o José Willames já tinha passagem pelo sistema prisional por roubo, inclusive, foi solto no ano passado por volta do mês de fevereiro”, explicou o delegado Bruno Ursulino.

