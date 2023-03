Preso suspeito de assassinar catadora de latinhas na zona Sul de Teresina

Um homem identificado apenas como "Scooby" foi preso nesta quarta-feira (15) suspeito de participação no homicídio da catadora de latinhas Aurilene Rodrigues dos Santos, 42 anos, em crime ocorrido no dia 23 de outubro de 2022 no Parque Vitória, na zona Sul de Teresina. A vítima foi morta com quatros disparto de arma de fogo.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu informações anônimas sobre o crime e aprofundou as investigações, que levaram a Scooby. Essa foi a terceira vez que os policiais tentaram cumprir o mandado de prisão. Em outras duas vezes ele reagiu e trocou tiros com as forças de segurança.

Foto: Divulgação / SSP

"A Delegacia de Homicídios Sul, fez um excelente trabalho de investigação, que resultou na prisão desse indivíduo. Podemos destacar que em outras duas oportunidades o preso fez confronto armado contra nossa equipe", explicou o Delegado Francisco Costa, o Barêtta. De acordo, com o delegado o homem é suspeito de participar de uma organização criminosa que atua na capital.

O crime

Aurilene Rodrigues dos Santos foi morta com quatro disparos de arma de fogo no Parque Vitória, na zona Sul de Teresina. A vítima foi perseguida por três suspeitos até ser alcançada dentro de uma residência. A mulher trabalhava como catadora de latinhas.

