Presos suspeitos de furtar viatura da união em Teresina

Um grupo suspeito de furtar a uma viatura oficial da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), na avenida Homero Castelo Branco, em Teresina, foi preso nessa quarta-feira (31/08) em cumprimento a mandado de busca e apreensão. O crime aconteceu no início do mês de agosto.

“Na ocasião do furto, os criminosos utilizaram um dispositivo eletrônico para impedir o travamento do veículo e, no momento em que os servidores se afastaram, os objetos que estavam dentro da viatura oficial foram subtraídos, dentre os quais notebooks, fardamentos e objetos pessoais dos funcionários do órgão”, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PF

Os agentes da PF já haviam cumprindo outros dois mandados de busca no dia 23 de agosto quando foram recuperados parte dos objetos recuperados assim como o carro levado pelos criminosos. Duas pessoas foram indiciadas por furto qualificado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informação da PF