PRF apreende carga de cigarro avaliada em mais de R$ 1 milhão em Eliseu Martins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) realizou a apreensão de uma carga de cigarro contrabandeado avaliada em R$ 1,3 milhão. A carga era transportada em um caminhão e a apreensão se deu durante fiscalização de rotina na rodovia BR-135, altura do município de Eliseu Martins, a 492 Km de Teresina. Além do cigarro, os policiais apreenderam também 20 comprimidos de anfetamina. A ação se deu no final de semana.



Foto: Divulgação/PRF-PI

De acordo com a PRF, o cigarro contrabandeado era transportado no compartimento de carga do caminhão. “Os policiais encontraram 390 mil maços de cigarros da marca paraguaia Eight, cuja venda no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por não possuir qualquer registro sanitário no país”, explicou a polícia em nota.



Foto: Divulgação/PRF-PI

A carga, segundo a PRF, saiu do município piauiense de Uruçuí e seria entregue em Remanso, na Bahia. O condutor informou à polícia que ao chegar na Bahia receberia novas instruções sobre o destino da carga. Em valor monetário, os 390 mil maços de cigarro foram avaliados em R$ 1.365.000,00.

O motorista do caminhão, um homem de 39 anos, foi preso e encaminhado junto com a carga para a Delegacia de Polícia Civil de Canto do Buriti. Ele deverá responder pelos crimes de contrabando e porte de droga para consumo.

