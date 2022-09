PRF apreende material eleitoral de candidato a deputado financiado por prefeitura

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta quinta-feira (22), um homem de 58 anos, suspeito de praticar crime eleitoral. Em posse do indivíduo, a PRF encontrou vasto material eleitoral e fogos de artifícios que seriam utilizados na campanha de um candidato a deputado estadual. O material teria sido financiado por uma prefeitura do Piauí. A prisão ocorreu na BR-343, no município de Piripiri.



Foto: Divulgação/PRF Segundo informações da PRF, a apreensão ocorreu durante abordagem ao uma caminhonete. Dentro do veículo foram encontradas grandes quantidades de materiais eleitorais e fogos de artifícios. Ao ser contestado pela polícia, o condutor apresentou um documento emitido pela empresa referente aos foguetes e neste constava uma prefeitura como cliente. O carro utilizado para transportar o material da campanha também havia sido alugado pela mesma prefeitura. A prática configura crime eleitoral, pois os candidatos a cargos eletivos devem financiar suas campanhas com recursos próprios e com doações de fontes autorizadas pela legislação eleitoral. Essa mesma legislação, não permite que a máquina pública financie candidaturas, isso inclui prefeituras. Em nota, a PRF não informou a identidade do homem preso ou do candidato a deputado estadual beneficiado com o material. A prefeitura suspeita de realizar o financiamento ilegal também não foi divulgada. Diante dos fatos, o homem, o material e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Parnaíba para os procedimentos cabíveis.

