PRF cumpre mandados e prende acusados de estupro e homicídio no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de homem de 28 anos acusado de estupro no município de Jaicós. A prisão dele se deu na altura do quilômetro 365 da BR-316, no município de Campo Grande do Piauí quando os policiais faziam uma fiscalização de rotina.



Ao darem a ordem de parada, os inspetores solicitaram a identificação do condutor do veículo de passeio. No nome dele, foi encontrado uma ordem de prisão pendente de cumprimento expedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí, através da Vara Única de Jaicós, em 26 de abril de 2018.

Os policiais constataram que o homem, que não teve o nome informado, estava foragido há quase quatro anos e lhe deram voz de prisão.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Este é o segundo mandado de prisão que a PRF cumpre em pouco mais de dois dias durante as fiscalizações da Operação Carnaval em todo o Piauí. Na madrugada da segunda-feira (28), um homem com mandado de prisão em aberto foi preso em Floriano transportando cocaína avaliada em cerca de R$ 400 mil e mercadorias sem nota fiscal.

Ele estava em um ônibus no qual os policiais encontraram uma mala com 19 smartphones novos sem nota. O dono da bagagem era um homem de 34 anos, que acabou sendo preso. Ao prosseguirem com a vistoria, os policiais localizaram no lixeiro do banheiro 2,2Kg de cloridrato de cocaína.

A droga também pertencia ao mesmo passageiro dono da mala com os celulares. Ele informou que havia pego os entorpecentes em Minas Gerais para deixar na cidade Cearense de Canindé. Ele receberia R$ 500,00 pelo serviço.



Foto: Divulgação/PRF-PI

No ato de identificação, o passageiro ainda chegou a mostrar para os policiais um documento falso. Ao fazerem a verificação, os inspetores constataram que além de transportar a droga e mercadorias sem registro, ele também tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio expedido pela Justiça do Ceará em fevereiro de 2021.

A PRF informou que ele é integrante do Comando Vermelho de Itaitinga, no Ceará. O homem foi autuado e encaminhado para a delegacia junto com todo o material apreendido.

