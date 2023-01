PRF: Piauí não registra acidentes graves com morte na virada de ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã de hoje (02), o resultado da Operação Ano Novo 2023. O destaque das ações foi a ausência de acidentes graves com mortes durante a virada de ano nas rodovias federais do Piauí. Apesar disso, durante a operação, foram registrados oito acidentes com dois feridos, enquanto que no ano anterior, foram 14 registrados, uma redução de 42%. A Operação Ano Novo aconteceu, em todo o país, entre os dias 30 de dezembro 2022 e 01 de janeiro de 2023.

Foto: Divulgação/PRF

Durante a operação, 1.900 pessoas foram alcançadas com as ações educativas para o trânsito realizadas em todo o estado. De acordo com a PRF, esses esforços de fiscalização são direcionados principalmente para coibir infrações relacionadas a alcoolemia, ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Condutas essas que são inadequadas e potencialmente perigosas para a segurança no trânsito.

No Piauí o efetivo teve um aumento em cerca de 42% durante a operação. Nos primeiros e últimos dias de operação as equipes estiveram presentes nos trechos de maior fluxo, visando acompanhar os deslocamentos de saída e retorno dos condutores.

Também foi intensificada a fiscalização de alcoolemia, principalmente nas rodovias federais que dão acesso a região do Litoral do Piauí. Ao todo, foram realizados 1.309 testes de etilômetro e 1.962 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas.

A maior presença ostensiva da PRF nas rodovias deste ano também refletiram maior número de abordados, um total 1.980 e 1.624 veículos foram fiscalizados. Com relação à fiscalização de alcoolemia, foram lavrados 44 autos de infração. As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que tem maior gravidade e podem resultar em acidentes graves.

Operação Ano Novo 2023 é parte integrante da Operação RODOVIDA que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.















Com informações da PRF.