Prisões no Piauí aumentaram 25% durante o feriado do Dia do Trabalhador

Durante a Operação Trabalhador Seguro, que ocorreu de 28 de abril a 1º de maio em todo o Piauí, a Polícia Militar realizou 90 prisões/apreensões, representando uma alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados nesta terça-feira (02) e é resultado de um intenso policiamento ostensivo e preventivo realizado durante o feriado prolongado.



O número de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) também registrou um aumento de 37,05% (55 registros); foram feitos 1.346 atendimentos, uma alta de 9,97% em relação ao mesmo período do ano passado.



Mortes violentas tiveram queda

A Polícia Militar registrou queda de 57,14% no número de Mortes Violentas Intencionais no Estado, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados 46 casos de crimes violentos contra o patrimônio público (roubos), uma queda de 21,05%.



No número de furtos, houve a queda de 31,58% (26 casos), observando que em 2023 foram contabilizados nove furtos em residências e um em comércio. Outra queda observada durante o período foi no número de veículos roubados, sendo 20,83%. Além disso, 18 foram recuperados.



A Polícia Militar realizou também a apreensão de 12 armas e 694 g de entorpecentes.



Com informações da SSP-PI

