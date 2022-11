Professor é preso acusado de abusar sexualmente de duas garotas no Norte do Piauí

A Polícia Civil de Piracuruca prendeu, nesta quinta-feira (10), um professor identificado como Josivaldo Wilton Alves, de 44 anos, acusado de abusar sexualmente de duas garotas no município de São João da Fronteira, localizado no Norte do Piauí.

(Foto: Arquivo O DIA)

Segundo a Polícia Civil, a primeira denúncia partiu da própria afilhada do homem, de apenas 12 anos. Ela relatou ao Conselho Tutelar e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município que foi violentada durante três anos.

“A partir daí nós iniciamos a investigação, até que chegamos em uma outra vítima, que relatou ter sido abusada por ele quando tinha 13 anos, hoje ela tem 20”, explica o delegado Abimael Silva.

Com isso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito e hoje deu cumprimento ao mandato. “Agora o inquérito será concluído e o Ministério Público poderá se manifestar oferecendo denúncia ou solicitando nova diligência. A partir de agora ele está à disposição da justiça”, conclui o delegado.

