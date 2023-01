Quatro fugitivos da Penitenciária de Altos são recapturados pela Sejus

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), quatro presos que fugiram da Penitenciária Capitão Carlos José Gomes de Assis, antiga CDP de Altos, foram recapturados pela polícia. Os presos foram localizados na sexta-feira (13) e madrugada deste sábado (14), na região do Complexo Penitenciário de Altos.



Outros cinco detentos ainda não foram localizados. Os nove presos fugiram da antiga CDP de Altos na madrugada desta sexta-feira. A informação foi confirmada pela gerência do presídio. De acordo com a Sejus, os detentos pularam o muro da penitenciária, mas as circunstâncias ainda estão sendo averiguadas.

Foto: Divulgação/Sejus

Foram recapturados até o momento: Lucas Sotero de Sousa, José Edgar Nogueira da Silva, Isaquiel Denis Soares de Morais e Francisco Wederson França Lopes.

As forças de Segurança do Estado seguem em diligências para a recaptura dos demais.

Seguem foragidos:

Victo Eduardo Rocha de Brito

Samuel Cruz dos Santos

Paulo Lima Coelho

José Nascimento dos Santos

Bruno Nakayama Carvalho Rodrigues

