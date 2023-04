Quatro pessoas são por tráfico de drogas e furto de energia no bairro São João

Pelo menos quatro pessoas foram presas durante uma operação da Delegacia de Entorpecentes em Teresina. Os mandados foram cumpridos no bairro São João, onde a polícia detectou, além do crime de tráfico de drogas, furto de energia. As nove ordens judiciais executadas resultaram na apreensão de entorpecentes, notebooks, carros, motocicletas e dinheiro.



Leia também: "O tráfico hoje funciona como uma empresa especializada" diz coordenadora da DEPRE

Os primeiros autuados foram identificados como sendo I.B. da S. e A. da S.S. Na residência do casal, os policiais encontraram crack, maconha, cocaína, balanças de precisão e material para embalagem da droga. De acordo com a delegada Alexandra Santos, coordenadora da DEPRE, os acusados possuíam mais três imóveis no bairro São João, que também serviam como ponto de venda de droga e nos quais se praticava furto de energia.



Foto: Divulgação/DEPRE

“Quando nossa equipe chegou, a mulher tentou destruir seu aparelho celular e se livrar dos entorpecentes arremessando-os pela janela, mas a equipe conseguiu visualizar a ação e localizar o material no telhado da residência vizinha. Com ela, apreendemos R$ 6 mil, joias, notebooks, dois automóveis, uma motocicleta e celulares”, relatou a delegada Alexandra Santos.

Em outra residência, os policiais prenderam em flagrante uma mulher de iniciais C.S.S, portando crack, cocaína e embalagens plásticas para armazenar a droga. Com ela, foi apreendido ainda cerca de R$ 200,00, vários aparelhos celulares e uma motocicleta. Uma quarta pessoa também foi presa em outro endereço alvo de mandado de busca. Trata-se de um homem de iniciais A.F.P.C, que é condenado por roubo e havia fugido do sistema prisional.

A Delegacia de Entorpecentes disponibiliza números de telefone para recebimento de denúncias. Confira abaixo.

(86) 3216-5281 – plantão

(86) 3216-5281 – Whatsapp Denúncias

Denúncias através do site: http://www.pc.pi.gov.br/denuncia_anonima.php

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no