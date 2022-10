Quinto suspeito de participar de assassinato de PM morre ao trocar tiros com a polícia

O quinto suspeito de ter participado do assassinato sargento André Freitas Maia, da Polícia Militar do Piauí, foi morto durante confronto com os policiais que tentavam efetuar sua prisão. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27) no bairro Deus Quer, onde o suspeito estava escondido. A informação foi confirmada pela própria Polícia Militar.



De acordo com a coronel Elza Rodrigues, as equipes de inteligência da PM e da Secretaria de Segurança localizaram o endereço do suspeito e acionaram as viaturas do BOPE e do RONE com o objetivo de fechar o cerco à residência onde ele estava. “Ao ser dado voz de prisão, o suspeito, armado com arma de fogo, disparou contra os policiais militares que revidaram a injusta agressão. Em seguida, ele foi conduzido para o HUT para socorro médico, mas veio a óbito no hospital”, informou a coronel.



Ivan foi morto em confronto com a polícia - Foto: Divulgação/PMPI

O suspeito foi identificado como sendo Ivan Mendes Andrade Júnior e tinha 22 anos. Segundo a PM, ele foi apontado pelos demais envolvidos no crime como sendo a pessoa que atirou e matou o sargento André Maia em homicídio ocorrido na madrugada de ontem (26). A polícia apreendeu uma arma com ele.

Entenda

A Polícia Militar vinha em diligências para prender os suspeitos de terem participado do assassinato do sargento da PM André Freitas Maia, que foi assassinado a tiros quando trafegava de moto pela Avenida dos Ipês, na zona Sudeste de Teresina. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27). O sargento era lotado no administrativo do Quartel do Comando Geral e ia do trabalho para casa quando foi abordado por cinco indivíduos que o teriam perseguido, matado e roubado. A pistola do sargento foi levada.

Ainda ontem, a polícia prendeu quatro suspeitos do crime e disse que eles confessaram a autoria do homicídio do sargento Maia. Na madrugada de hoje (27), o último suspeito foi preso e acabou sendo morto em confronto.

