Scheiwann Lopes diz que blitzen em Teresina já apresentam resultados

O comandante geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Scheiwann Lopes, disse que as blitzen realizadas nas diferentes zonas de Teresina desde o início do ano já apresentam resultados positivos na segurança da capital. De acordo com ele, roubos de veículos e a estabelecimentos comerciais reduziram.

“Esse mês reduzimos em mais de 65% o roubo de veículos com as blitzen. Reduzimos bastantes o roubo aos estabelecimentos comerciais e intensificamos a apreensão de arma e drogas. Estamos ainda tentando combater o roubo de celular, ao transeunte. Por um lado estamos reduzindo o roubo ao patrimônio e por outro recuperando mais os bens que foram roubados”, afirmou.

Scheiwann Lopes explicou que a Polícia Militar, através da equipe de inteligência e com uso de recursos tecnologia, possui dados sobre os horários de maior incidência de crimes e quais zonas, o que tem proporcionado planejamento estratégico das ações do trabalho ostensivo. O comandante afirmou que as blitzen deverão continuar como estratégia de segurança pelos próximos meses.

“Nossa estratégia é manter o que vem dando certo de janeiro para cá. Intensificamos em fevereiro as blitzen pontuais em locais estratégicos da capital e no interior. Piripiri é um exemplo de como o esforço concentrado dá certo. O panorama em Piripiri mudou radicalmente”, finalizou.

