Scheiwann Lopes pede fortalecimento de inquéritos para evitar soltura de presos no Piauí

O coronel Scheiwann Lopes, comandante da Polícia Militar do Piauí, defendeu que é necessário fortalecer os inquéritos policiais que envolvam criminosos ligados a facções criminosas para evitar a soltura dos suspeitos após a atuação ostensiva das polícias. O comandante pediu ainda envolvimento do Tribunal de Justiça do Estado e do Ministério Público no combate às facções.

As declarações de Scheiwann Lopes aconteceram durante uma reunião com representares da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP) e das polícias civil e militar realizada na última sexta-feira (3) na cidade de Parnaíba, no Litoral do Estado. No encontro, a pauta foi o enfrentamento ao crime organizado nos municípios da planície litorânea.

“Queremos alinhar as forças de segurança estaduais, juntamente com as municipais e a nível Federal, tendo o apoio do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça. A ideia é agilizar mandados de prisão, busca e apreensão, fortalecer os inquéritos policiais e a presença das polícias nas ruas, trabalhando de forma preventiva e em lugares estratégicos”, disse o comandante.

Os chefes da segurança pública discutiram no encontro ações preventivas e efetivas, bem como o uso de ferramentas para melhorar o trabalho da tropa e dos meios de inteligência. Scheiwann Lopes defendeu ainda a implantação, em Parnaíba, da mesma estratégia adota em Piripiri, que conseguiu reduzir os índices de criminalidade.

