Secretário de Finanças de José de Freitas é encontrado morto; Prefeitura decretou luto

O corpo encontrado no começo da noite desta terça-feira (06) no bairro Morros, na zona Leste de Teresina, é do secretário municipal de Administração, Finanças e Recursos Humanos de José de Freitas, Magno Ribeiro Sampaio. A informação foi confirmada pela polícia. O corpo de Magno Ribeiro estava dentro de uma caminhonete modelo S10 com marcas de lesão no rosto, mas sem ferimentos por arma branca ou arma de fogo.



O corpo do secretário foi reconhecido por amigos e familiares que estiveram no local. A Polícia Civil está apurando o caso.

(Foto: Reprodução/Facebook)

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de José de Freitas emitiu nota de pesar em razão do falecimento de Magno Ribeiro e decretou luto oficial de três dias na cidade. Diz a nota: “É com imensa de tristeza que recebemos na noite de hoje a notícia do falecimento de um grande homem que será lembrado pela sua generosidade e trabalho. A memória de Magno Ribeiro, nosso Secretário de Finanças, será preservada para sempre em cada freitense. Desejamos muita força aos familiares e amigos nesse momento de profunda dor”.

O prefeito Roger Coqueiro Linhares decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais de José de Freitas nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, exceto os serviços essenciais. Não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento do secretário Magno Ribeiro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no