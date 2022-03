Florentino Neto sofre acidente no Norte do Piauí

O secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, se envolveu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (02) em uma estrada vicinal na zona rural do município de Caxingó, no Norte do Estado. O veículo que o secretário trafegava se chocou contra um poste de energia elétrica às margens da estrada.

Vídeos feitos por populares logo após o acidente mostram o secretário em pé na estrada juntamente com outros ocupantes e moradores que prestaram socorro. Ao O Dia, a assessoria do secretário informou que Florentino Neto passa bem e não sofreu ferimentos.





A pancada mais grave aconteceu do lado do motorista, a parte que colidiu violentamente contra o poste. Com a força da colisão, o sistema de airbag foi acionado. As imagens registradas revelam que o poste de energia ficou preso pelo veículo e com risco de cair.

Ainda não é possível precisar as causas do acidente, mas O Dia apurou preliminarmente que havia chovido na região, o que teria provocada a perda de controle do carro. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência.

