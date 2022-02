Sequestro em Timon: Após horas de negociação suspeito é baleado e professora é libertada

Uma professora de inglês da rede municipal de ensino de Timon foi mantida refém por cerca de 2 horas em frente ao 11º Batalhão da Polícia Militar, em Timon, na noite desta quarta-feira (24). O sequestrador é um jovem identificado como Rodrigo da Silva Nascimento, de 19 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, ele é ex-aluno da professora e teria abordado a vítima no momento em que ela saía do Centro Educacional Padre Delfino, localizado no Centro de Timon. Após uma longa negociação, por volta das 20h30 a mulher foi libertada sem ferimentos.

Em entrevista ao Portalodia.com, o comandante do 11º BPM de Timon, coronel J Alves, deu mais detalhes sobre o crime. Segundo ele, Rodrigo da Silva Nascimento escolheu a vítima de forma aleatória, no momento em que ela saía da escola.

Ele utilizou uma faca para ameaçar a professora e, durante a ação, teria dito à vítima que havia assassinado um familiar e precisava fugir. Ao ser informado pela professora de que o veículo não possuía gasolina suficiente, o jovem pediu que ela dirigisse até a sede o quartel da Polícia Militar.

"Ele disse que estaria fugindo de um suposto homicídio que teria cometido contra uma idosa da sua família e que queria fugir para o infinito. Perguntou se tinha combustível e quando a vítima disse que não tinha, ele disse que queria vir para o quartel da polícia. Ele disse que não queria machucar a vítima, só queria o maior número de policiais possível, pois queria enfrentar todos os policiais no final de tudo", relata o comandante.

A negociação com o sequestrador durou mais de duas horas. Durante a ação, Rodrigo chegou a receber um rádio para se comunicar com o negociador da PM e uma garrafa d'água, mas se negava a falar com a polícia. Após mais de duas horas, o sequestrador libertou a vítima e foi baleado pela polícia após se recusar a se entregar. Ele foi atingido por dois disparos, um no braço e outro nas costas.

"Em determinado momento, ele disse pra a vítima sair pela porta e ele saiu do outro lado com uma faca em direção ao policial que estava negociando. O policial deu a voz de parada, mas ele não atendeu e, de forma técnica e pontual, o policial fez um tiro de imobilização, tanto que o elemento não corre risco de morte", afirmou o coronel J Alves, comandante do 11º BPM.

Rodrigo foi socorrido e conduzido ao Hospital de Urgências de Teresina, e seu quadro de saúde é estável. Segundo o comandante da PM de Timon, até o momento não há confirmação se a informação repassada por Rodrigo sobre o suposto assassinato é verdadeira.

A PM também informou que não é possível afirmar se o sequestrador estava sob efeito de drogas ou se ele possui algum tipo de transtorno psiquiátrico. As investigações sobre o caso ficarão a cargo da Polícia Civil de Timon.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no