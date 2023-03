Servidor é preso suspeito de roubar pacotes de leite na sede da Sasc

Um homem supostamente servidor da Secretaria de Assistência Social do Piauí (Sasc) foi preso na tarde desta terça-feira (7) na sede da secretaria, no bairro Cabral, zona Norte de Teresina, suspeito de roubar pacotes de leite do almoxarifado do órgão.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi preso por policiais da diretoria da Assistência Militar, que é responsável pela segurança da secretaria.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Fomos chamados dando conta do roubo de objetos, chegando lá se tratava de pacotes de leite. Segundo informações, ele é funcionário de uma empresa ligada a Sasc. Ele já estava preso pela equipe da Diretoria Militar e encaminhamos para a Central de Flagrantes”, disse o cabo Cláudio, da PMPI.

A Sasc informou que a diretoria de Assistência Militar está averiguando a situação e ainda não pode repassar informações sobre o caso. O homem foi levado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

