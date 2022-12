Sete suspeitos de integrarem organizações criminosas são presos no litoral

Uma operação Força Tarefa de Segurança Pública no Piauí prendeu nesta terça-feira (20/12) sete pessoas suspeitas de envolvimento com organizações criminosas nos municípios de Murici dos Portelas e Parnaíba, no litoral do Piauí. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados judiciais.

Segundo a Polícia Federal, foram cinco mandados de busca e seis mandados de prisão expedidos em face de indivíduos suspeitos dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Das prisões, sete ocorreram em cumprimento dos mandados de prisão e um de flagrante por tráfico e/ou posse de arma de fogo.

Foto: Divulgação / PF

Durante a operação, os policiais aprenderam cerca de meio quilo de drogas (maconha e crack), uma pistola calibre .45 com cartuchos de munição e 30 mil reais entre bens e valores.

“A ação policial segue um dos eixos de trabalho da Força-Tarefa: o que se refere ao cumprimento de ordens de prisão expedidas em desfavor de investigados e condenados envolvidos com organizações criminosas que praticam crimes violentos”, disse a Força Tarefa através de nota.

Denúncias sobre atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no