"Só queremos enterrá-lo com dignidade", diz família de jovem desaparecido em Teresina

A família de Samuel Brendow, jovem de 23 anos que está desaparecido há mais de 20 dias em Teresina, faz um apelo para encontrar o seu corpo. Nesta terça-feira (06), os familiares receberam uma imagem que seria de Samuel, que mostra uma cabeça que fora arrancada. O irmão do jovem, que não quis se identificar, diz reconhecer Samuel através da foto, mas pede que entreguem o corpo para que seja enterrado com dignidade.

(Foto: Reprodução/Instagram)

“Estamos há dias sem saber seu paradeiro e sem saber onde está o corpo. Nosso intuito não é fazer vingança e nem bater de frente com ninguém, muito menos desacreditar do trabalho da polícia. Só estamos pedindo justiça e que o corpo apareça, para que possamos enterrá-lo com dignidade. Isso tudo é muito difícil, estamos arrasados. Hoje recebemos essa imagem e reconheci que era ele, não tem como negar. Pedimos a quem tenha feito isso, que tenha compaixão. Só queremos enterrar o corpo e acabar com o sofrimento da família”, conta o irmão.

Irmão de jovem desaparecido faz apelo para encontrar corpo (Foto: Jailson Soares)

De acordo com a família, Samuel já havia cumprido pena por envolvimento com drogas e havia sido solto há cerca de dois meses. “Ele tinha sonhos assim como qualquer outro jovem. Tinha erros da vida passada, mas cumpriu a pena e estava levando uma vida normal, trabalhando todos os dias. Entrava no serviço às 16h e voltava direto para casa quando acabava”, relembra o irmão de Samuel.

Segundo o irmão, ele nunca relatou estar sofrendo qualquer tipo de ameaça. “Ele estava sorridente, brincando, e aquele foi o último dia que o vi. Ele nunca nos falou nada sobre ter sofrido ameaças ou injúrias. O apelo que fica é: já fizeram isso, agora devolvam o corpo. Nossa família está abalada, os pais e avôs. É muito difícil falar sobre isso sem saber porque que ele morreu e porque o mataram”, conclui.



Entenda o caso

Samuel Brendow Sousa Santos, de 23 anos, desapareceu no dia 17 de novembro deste ano e a suspeita é de que ele tenha sido vítima do Tribunal do Crime, já que possuía envolvimento com facções criminosas e tinha saído recentemente do sistema prisional. Ele foi visto pela última vez em um bar no bairro Bela Vista, Zona Sul de Teresina.



O caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ainda não há informações sobre a motivação ou autor do crime.

