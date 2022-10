Soldado da PM é baleado em tentativa de assalto na Avenida dos Ipês; 2º caso em dois dias

Mais um policial militar foi vítima de ação criminosa em Teresina. Na madrugada desta sexta-feira (28), um soldado da Companhia de Regeneração foi baleando enquanto transitava pela Avenida dos Ipês, na zona Sudeste da capital. Ele foi identificado como Igor Freitas Avelino e sofreu uma tentativa de assalto.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Este é o segundo caso de PM alvejado em Teresina nos últimos dois dias. Na madrugada da quarta-feira (26), o sargento André Freitas Maia foi assassinado no mesmo local durante uma tentativa de assalto. A informação foi confirmada pelo policiamento do Hospital de Urgências de Teresina, para onde o soldado foi encaminhado.

De acordo com a PM, o soldado foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e foi atingido com dois disparos de arma de fogo: um na perna e outro no peito. O policial foi socorrido e encaminhado em estado grave para o HUT, onde deu entrada por volta de duas horas da madrugada.

No hospital, ele passou por drenagem pulmonar e foi levado para cirurgia ortopédica.





Aguarde mais informações.

