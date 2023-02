Suposta grilagem de terra em comunidades no Sul do Piauí vira alvo do MPPI

Denúncias de grilagem de terra e violência em pelo menos seis comunidades tradicionais em municípios do Sul do Piauí se tornaram alvo do Ministério Público do Piauí (MPPI). O órgão instaurou um procedimento preparatório para investigar os casos, que envolve ainda possível desmatamento ilegal nas áreas.

“O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio da Promotoria Regional Agrária e Fundiária, instaurou procedimento preparatório para investigar atos ilícitos de desmatamentos, grilagem e violência contra comunidades tradicionais nas regiões de Gilbués, Santa Filomena e Dom Expedito Lopes”, anunciou o MP.

O promotor de Justiça Márcio Carcará explicou que recebeu denúncias de grilagem em terras que estão em processo de titulação pelo Instituto de Terras do Piauí (Interpi) nas localidades Brejo do Miguel, Barra Lagoa Xupé, Fazenda Cajubá, Vão do Vico, Buriti Grande e Melancias.

Na ação, o membro do MP requisitou que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) informe se há licenças ambientais concedidas nessas localidades e pediu que o Interpi comunique sobre os processos de regularização fundiária dos territórios envolvidos.

