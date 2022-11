Suspeito de estupro de vulnerável é preso no litoral do Piauí

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso nesta segunda-feira (07/11), em Parnaíba, suspeito do crime de estupro de vulnerável no ano de 2005 no município do litoral do Piauí. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça.

A prisão aconteceu em um trabalho conjunto da Polícia Federal e o 2º Batalhão da Polícia Militar. “O homem, de 47 anos, foi acusado de abusar sexualmente uma mulher no município de Parnaíba/PI, no ano de 2005”, disse a PF através de nota.

Imagem ilustrativa (Foto: Assis Fernandes)

O mandado de prisão foi expedido pela 1° Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI e o preso foi recolhido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

FORÇA TAREFA

Uma Força Tarefa foi montada no litoral do Piauí para coibir o avanço de facções e o aumento da criminalidade nas cidades da região. O grupo de trabalho envolve a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.

Denúncias sobre atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb .

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no