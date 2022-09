Suspeito de homicídio e latrocínio é preso na zona Sudeste de Teresina

Um homem identificado apenas como “Maninho do Cai” foi preso na tarde desta sexta-feira (02/08) no loteamento Recanto dos Pássaros, na zona Sudeste de Teresina, em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. Ele é suspeito dos crimes de homicídio e latrocínio.

Maninho é apontado como autor do disparo que matou um homem durante uma tentativa de assalto no loteamento Nossa Senhora Santana, na zona Sudeste da capital. “Ele saiu para tentar fazer um assalto junto com o comparsa dele. No momento que a vítima terminou reagindo por um instinto e ele acabou efetuando o disparo que tirou a vida da vítima”, explicou o delegado Bruno Ursulino.

O preso é apontado ainda como autor da morte de Gabriel Siqueira Alves, no Recanto dos Pássaros. “O homicídio foi uma questão de desafeto envolvendo dominação de facção. Ele afirma que a pessoa foi para matar ele e ele acabou reagindo e tirando a vida do outro”, disse o delegado. Maninho do Cai confirmou ao delegado durante oitiva que é autor dos dois crimes.

