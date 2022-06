Suspeito de integrar facção criminosa é preso em restaurante na zona Leste

Um homem identificado como Francisco Elivandro Almeida de Oliveira, 22 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (17), em um restaurante na zona Leste de Teresina. O suspeito estava na companhia da esposa quando foi abordado por policiais. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Piauí, com apoio da Diretoria de Inteligência da PM (DINT).

Em um vídeo divulgado pela polícia é possível ver o momento exato da prisão. Policiais à paisana se aproximam da mesa onde estava Francisco Elivandro e o cumprimentam, em seguida, dão voz de prisão ao acusado. “A gente já foi na tua casa lá, tu ficou de se apresentar, não se apresentou”, diz um policial.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Francisco Elivandro teve e prisão preventiva decretada em 18 de maio deste ano, pelo crime de homicídio. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele teria participado do assassinato de Lucas da Costa Alves. O crime ocorreu em um bar da Vila Costa Rica, na Zona Sul de Teresina, em fevereiro de 2021.

Foto: Arquivo Pessoal

“No caso em exame, se faz necessária a prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, pois, em tendo o acusado passado a residir em lugar ignorado, demonstrada está a clara intenção de criar embaraço à instrução criminal e de esquivar-se da ação persecutória do Estado”, diz a decisão judicial.

Além dele, outras quatro pessoas são acusadas de participação no homicídio. Com a prisão, Francisco Elivandro foi conduzido ao sistema prisional, onde deve aguardar a realização da audiência de instrução e julgamento do caso, que está marcada para o dia 04 de julho, às 10h30.