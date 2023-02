Suspeito de integrar quadrilha envolvida em roubo de carga de Iphones é preso em Teresina

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha envolvida no roubo de uma carga de Iphones foi preso nesta quarta-feira (1º), no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Com ele, a Polícia Militar encontrou aparelhos celulares que faziam parte de uma carga roubada avaliada em cerca de R$ 600 mil. O preso foi identificado como Francisco Igor Barros Marinho, de 27 anos.



Foto: Divulgação/PM

A carga havia chegado à capital pelo Aeroporto Ministro Petrônio Portela e estava sendo transportada em um veículo do modelo Fiorino quando foi interceptada, na zona Norte, e roubada pela quadrilha.

De acordo com o comandante do Departamento Geral de Operações da PM-PI, coronel Galvão, a Divisão de Inteligência da PM recebeu informações de que um motorista de aplicativo estaria vendendo aparelhos IPhone dessa carga roubada. Foram apreendidos quatro smartphones e uma quantia de R$ 6.400.

"Nós tomamos conhecimento do roubo de carga de celulares e tivemos a informação de que uma pessoa estava comercializando esses celulares. Fizemos o monitoramento, através do Setor de Inteligência da Polícia Militar, e tão logo ele foi localizado, foi feita a abordagem e uma busca, onde foram encontrados alguns celulares e uma quantia de dinheiro que acreditamos ser da venda desses celulares", afirmou o comandante.

Outro homem identificado como Antonio Machado Vieira Filho, 27 anos, também foi preso pela PM. Os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina e devem ser indiciados pelo crime de receptação.

