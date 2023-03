Suspeito de realizar arrastão em residência na zona Leste é preso em flagrante

Na madrugada desta segunda-feira (13), um homem foi preso suspeito de participar de um arrastão a uma residência localizada na Rua Horácio Ribeiro, Vila Samaritano, na zona Leste de Teresina. A prisão foi realizada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o crime ocorreu durante a madrugada de hoje. Na residência, foram roubados um veículo do modelo Classic, um notebook, uma TV LG, dois celulares e uma quantia de R$ 10 mil.

Foto: Divulgação

Após as equipes de serviço tomarem conhecimento do crime, foi dado início as diligências no intuito de prender em flagrante os indivíduos que aterrorizaram a família.

Após uma intensa perseguição, um dos indivíduos foi preso em flagrante delito. Ele não teve o nome divulgado.

Os objetos levados foram recuperados, bem como parte do dinheiro.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos de praxe com os objetos que foram apreendidos.

