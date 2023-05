Suspeitos de assalto morrem durante troca de tiros com a PM em Jaicós

Um confronto armado entre policiais militares e dois indivíduos suspeitos de assalto terminou em morte na noite desta terça-feira (02). O fato aconteceu na cidade de Jaicós, às margens da BR-407, próximo à localidade Morro da Onça. Com os suspeitos a polícia apreendeu armas e objetos roubados.



De acordo com o major Felipe, comandante da PM na região, uma equipe recebeu informações de que dois homens armados estavam circulando por Picos praticando assaltos. Eles haviam roubado um estabelecimento comercial na Avenida Getúlio Vargas, de onde levaram aparelhos celulares e dinheiro.



Foto: Divulgação/PMPI

Os policiais, então, iniciaram as buscas junto com uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI).

“Recebemos uma nova informação de que dois indivíduos com as mesmas características que haviam nos passado antes tinham efetuado outro assalto em uma lanchonete que fica às margens da BR-407. Seguimos em diligência no sentido de Jaicós até que chegamos à Localidade Morro da Onça, onde visualizamos dois homens em uma moto com as mesmas características. Iniciamos um acompanhamento e ordenamos parada, mas eles começaram a atirar contra a guarnição”, relata o major.



Foto: Divulgação/PMPI

Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e adentraram em uma área de mata. Ainda atirando, eles foram perseguidos a pé pelos policiais. No confronto, os dois acabaram morrendo atingido por disparos. Um dos suspeitos foi identificado como sendo Alessandro da Sousa Costa, conhecido como Alex Raposo. O outro ainda não teve seu nome informado pela PM.



Foto: Divulgação/PMPI

Com eles os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, cinco cartuchos calibre 38 deflagrados, seis cartuchos calibre 38 intactos, dois aparelhos celulares, R$ 460,00 e uma motocicleta roubada em Marcolândia. O material recolhido foi encaminhado para o Distrito Policial de Picos para os procedimentos cabíveis.

A polícia informou que Alex Raposo já tem uma ficha criminal extensa, responde por homicídio doloso e vários roubos majorados.

