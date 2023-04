Suspeitos de fazer arrastão em casa no Portal da Alegria são presos após perseguição

Quatro suspeitos de terem praticado um arrastão em uma residência no Portal da Alegria, na zona Sul de Teresina, foram presos pela Polícia Militar após uma perseguição. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (11). A viatura da PM foi acionada pela proprietária da casa enquanto fazia rondas pelo bairro. Ela informou que quatro indivíduos armados invadiram sua residência e levaram joias e dinheiro.



Foto: Divulgação/PMPI

A equipe saiu em diligências no intuito de localizar e capturar os suspeitos. Ao chegarem no cruzamento do Polo Industrial de Teresina, os policiais se depararam com um veículo modelo Hyundai HB20 trafegando em alta velocidade. A PM, então, iniciou a perseguição, que durou até a Rua Walfrido Salmito, no bairro Promorar.

Foram presos os indivíduos de iniciais E.S.I, D.H.B.V.P, I.K.S e J.G.P.M. Com eles, os policiais encontraram R$ 1.225 em espécie, as joias subtraídas da casa no Portal da Alegria. Duas armas e munição. O veículo utilizado por eles, a princípio, não apresentava restrição de roubo. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

