Suspeitos de homicídio são presos após falha mecânica na BR 343

Uma falha mecânica em um carro na BR 343, no município de Buriti dos Montes, no Norte do Piauí, levou a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente suspeitos do crime de homicídio. Eles trafegavam com quantidades de drogas em dois veículos que saíram de Teresina com destino a Parnaíba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma denúncia deu conta que dois veículos estavam se descolocando da capital para o litoral do Piauí com indivíduos que teriam envolvimento em um homicídio do município de Timon, no Maranhão.

“O primeiro veículo seria um HONDA/CIVIC, de cor prata, que foi encontrado estacionado no acostamento, em razão de problemas mecânicos, na BR 343, em Buriti dos Lopes. O veículo estava sem a roda dianteira. Foi constatado que o carro possuía indícios de adulteração. Ao ser questionado, o condutor, um homem de 25 anos, afirmou que não possuía documentos e apresentou”, disse PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Em consulta nos sistemas, os agentes descobriram que o mesmo respondia por homicídio. No interior do veículo foi encontrado aproximadamente 15,0 gramas de maconha. Enquanto realizava os procedimentos, a equipe notou a aproximação do segundo veículo mencionado na denúncia. Os ocupantes alegaram não conhecer o homem do outro carro, contudo, o pneu do Honda/Civic estava no bagageiro do veículo, além de cerca de 4,0 gramas de maconha.

No interior do carro havia dois indivíduos, um homem de 23 anos e o passageiro, um adolescente de 17 anos. Na averiguação, foi descoberto que o adolescente também responderia pelo crime de homicídio. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Buriti dos Montes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF