Teresina: dois homicídios são registrados em menos de 5h neste domingo

Neste domingo (30), em menos de cinco horas, foram registrados dois homicídios em diferentes zonas de Teresina. O primeiro ocorreu por volta do meio-dia, onde um jovem de 28 anos foi executado a tiros próximo ao Mercado do Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar, os criminosos fugiram logo depois de executarem o rapaz, que foi identificado como Jonatas dos Santos Oliveira. Além disso, ainda não se sabe a motivação do crime.



Outro homicídio foi registrado no Centro da cidade, próximo à Avenida Maranhão, por volta das 16h. Segundo informações do sargento Alessandro, do 9º BPM, um comerciante acionou a equipe de polícia devido a um assalto que estaria ocorrendo em seu estabelecimento. Quando os policiais chegaram, o suposto assaltante estava caído no chão. “Quando nós acionamos o SAMU, ele ainda estava com vida, porém veio a óbito logo depois”, comenta o sargento.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)

Além disso, o comerciante afirmou que havia ainda um outro elemento, que se evadiu da cena do crime, deixando para trás os seus pertences.

Para ambas as ocorrências, o Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Criminal foram acionados. Os casos de homicídio serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Francisco Filho/ O DIA TV