Teresina: funcionário da Equatorial morre durante tentativa de assalto no São Joaquim

Um funcionário da Equatorial Energia Piauí foi assassinado durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (04). O caso aconteceu no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina.



A vítima identificado como Kelson Bruno de Assunção, natural de Timon, no Maranhão, estava acompanhado de um colega da empresa no momento do crime. Ele não presenciou a tentativa de assalto porque estava dentro do carro quando a os dois homens abordara Kelson.

(Foto: Reprodução/redes sociais)

Os dois homens estavam em uma moto preta e o garupa desceu e anunciou o assalto. Segundo o Cabo Humberto, do 9º BPM, Kelson Bruno teria apenas esboçado uma reação quando foi atingido por disparos. Nenhum pertence da vítima foi levado pelos assaltantes.

Populares chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

A Equatorial Energia Piauí informou, através de nota, que tomou conhecimento da fatalidade. A distribuidora lamentou o fato e manifestou profundo sentimento de pesar e solidariedade à família da vítima.

A empresa ressalta que irá acompanhar e prestar todo apoio necessário as investigações juntamente com a empresa prestadora de serviço perante o órgão competente e responsável por realizar a perícia e a investigação criminal.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no