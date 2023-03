Teresina: homem é preso acusado de estuprar o próprio sobrinho e mais três crianças

Um homem de iniciais L.F.O, de 39 anos, foi preso na manhã deste sábado (18) acusado de estuprar três crianças, além do próprio sobrinho. A prisão temporária ocorreu no bairro Angelim, zona Sul de Teresina, após cumprimento de mandado realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), através da Superintendência de Operações Integradas.



(Foto: Divulgação/SSP-PI)

Segundo o delegado Matheus Zanatta, L.F.O estava foragido da Justiça do Distrito Federal acusado de estuprar três crianças, de 08, 09 e 10 anos de idade, no início deste ano, em Brasília.



Em depoimento, a mãe de uma das crianças, que era conhecida do abusador, falou para as autoridades policiais que os crimes sexuais eram cometidos em troca de doces. O homem também é acusado de outro estupro de vulnerável, este praticado em 2017, quando abusou sexualmente do próprio sobrinho de apenas 10 anos.



O preso foi encaminhado para Central de Flagrantes de Teresina para os devidos procedimentos legais.



Com informações de SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no