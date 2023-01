Teresina: jovem de 24 anos é morto com tiros na cabeça no bairro Buenos Aires

Tiago Ferreira, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (28), no bairro Buenos Aires, localizado na zona Norte de Teresina. O jovem encontrava-se nas proximidades de um bar na Avenida Duque de Caxias quando foi surpreendido por dois criminosos.

(Foto: Arquivo O DIA)

De acordo com informações do 9º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi alvejada com, pelo menos, quatro disparos na região da cabeça e veio a óbito ainda no local.

Os suspeitos fugiram logo após o crime e até o momento não foram localizados. O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



