Teresina: polícia investiga empresas por lavagem de dinheiro e apreende R$ 28 mi em bens

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (01) para cumprir 16 mandados judiciais contra crime de lavagem de dinheiro em Teresina e Agricolândia. São 15 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva a serem cumpridos contra pessoas envolvidas em crimes de fraude, documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



As investigações resultaram em decisão judicial que autorizou o sequestro de bens do grupo criminoso. Somado, o patrimônio da quadrilha chega a R$ 28.253.726,45. De acordo com a polícia, os criminosos atuavam no Piauí e no Maranhão praticando fraudes documentais e lavagem de dinheiro, contando inclusive com participação de cartórios, estabelecimentos bancários e outros entes.



Foto ilustrativa: Divulgação/Polícia Civil

“Várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso. Para elas, era transferido o passivo de várias empresas verdadeiras, muitas delas endividadas com bancos, com o fisco, além de outros delitos. A partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas, o grupo conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo reais às vítimas, que eram o fisco e os bancos”, explicou o delegado Tales Gomes, coordenador do GRECO.

As investigações que culminaram na ação de hoje iniciaram ainda em abril de 2019 quando o Grupo de Repressão ao Crime Organizado abriu inquérito contra um escritório de contabilidade de Teresina e apreendeu no local vários documentos falsos, cartões bancários e carimbos.

As diligências ainda estão em andamento durante toda esta manhã. A operação envolve 42 policiais civis do Greco e da Delegacia de Combate à Corrupção.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no