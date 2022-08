Timon: bandido morto em confronto com a polícia participou da morte de empresário

O homem morto em confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (09), no bairro Joia, na cidade de Timon, já havia participado da morte de um empresário em 2016. A informação foi confirmada pelo comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Francisco de Sousa Pereira.

A vítima, o empresário Carlos Simonal Bezerra, era dono de uma pizzaria na cidade de Timon e foi abordado por dois criminosos na porta de casa, em junho de 2016. O empresário reagiu a um assalto e acabou sendo morto pelo indivíduo, que era menor na época, e por um comparsa. Na noite de ontem, o suspeito estaria praticando uma série de assaltos na região do bairro Joia na companhia de outros dois homens que também foram baleados na troca de tiros.

Foto: Reprodução

"Os policiais do 11º BPM obtiveram a informação de que havia um veículo Gol vermelho, abandonado na Avenida Parnaram. Após contato com a vítima, ela informou que teria sido assaltada por três indivíduos em um automóvel Palio preto. A Polícia Militar também recebeu a informação de que um automóvel, com as mesmas características, teria tentado roubar, nas proximidades da Chácara Elisângela, o cidadão que conseguiu se evadir do assalto", afirmou o comandante

Após a informação, a guarnição da Força Tática se deparou com os suspeitos na Avenida Regimento no bairro Joia. Os policiais deram voz de parada, mas os indivíduos não obedeceram e empreenderam fuga, após acompanhamento tático os indivíduos atiraram contra a guarnição que revidou os disparos.

Com os suspeitos, a polícia encontrou um veículo palio preto, com restrição de roubo e furto, um revólver calibre 32, munições deflagradas e um simulacro de arma de fogo. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito de um dos suspeitos ainda no local. Já os outros indivíduos foram encaminhados ao HUT e posteriormente encaminhados à Central de Flagrantes para as devidas providências.