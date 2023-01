Tio é preso acusado de estuprar e engravidar duas vezes sobrinha de 11 anos

Foram presos, na manhã desta sexta-feira (20), dois homens acusados de estuprar uma criança de 11 anos. A vítima é sobrinha de um dos acusados e está grávida pela segunda vez. Um exame de DNA realizado pela Polícia Civil constatou que um dos suspeitos, que é tio da menina, é pai de um dos filhos da vítima. A prisão foi realizada pela Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Foto: Divulgação/SSP

No início de setembro de 2022, a delegada Lucivania Vidal, titular da DPCA, recebeu denúncia do Conselho Tutelar de Teresina, de um caso de estupro de vulnerável cuja vítima de 11 anos de idade estava grávida pela segunda vez. Ou seja, a menina foi vítima de estupro duas vezes e engravidou em ambas.

Na primeira gravidez, a DPCA instaurou um inquérito para apurar o estupro contra a vítima. Na ocasião, o único acusado de ter cometido o crime morreu. Com a morte, o inquérito policial foi arquivado.

Foto: Divulgação/SSP



Diante da denúncia da segunda gravidez e com as novas investigações, a delegada Lucivânia chegou a dois suspeitos pela prática do estupro de vulnerável, o tio da vítima e um vizinho. De acordo com a delegada, as prisões preventivas foram deferidas pelo poder judiciário em dezembro do ano passado, devido a fortes indícios de autoria que apontavam para os dois suspeitos.

Ainda no decorrer das investigações, havia fortes suspeitas de que um dos acusados e tio da vítima fosse pai do primeiro filho (fruto do primeiro estupro e com o resultado do confronto genético de DNA constatou-se que a criança de um ano de idade é, de fato, filho do acusado e tio da vítima que agora responderá pelas duas práticas de estupro de vulnerável.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SSP.